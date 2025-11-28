TMOK, Spor Kültürü ve Çalışma Grubu Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), spor kültürünü toplumun tüm katmanlarına yaymak ve sürdürülebilir bir toplumsal dönüşüm oluşturmak amacıyla kurduğu "Spor Kültürü ve Çalışma Grubu"nun ilk değerlendirme toplantısını bugün Olimpiyatevi'nde düzenledi.

Eğitimden sağlığa, gönüllülükten çevre bilincine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve üniversite temsilcilerini bir araya getiren toplantının ana hedefi, kurumların bilgi birikimini ve toplumsal etki gücünü birleştirerek spor kültürünün okul öncesinden başlayarak tüm topluma yayılmasını sağlayacak kalıcı iş birlikleri oluşturmak olarak açıklandı.

Ahmet Gülüm: "Birlikte daha güçlü bir ses çıkarmalıyız"

Toplantının açılışında konuşan TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'de spor kültürünün henüz istenilen seviyede olmadığına dikkat çekerek, bu alanda oluşacak etkinin ancak birlikte hareket edilerek büyütülebileceğini vurguladı. Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, küresel ölçekte devasa bir endüstri ve yaşam biçimi olduğunu belirten Gülüm, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde yaşayan insanların yüzde 74'ü sporla ilgileniyor. İnsan yaşamında uyku, yemek ve işten sonra dördüncü büyük etkinlik spordur. Ancak ülkemizde spor kültürü eksikliği nedeniyle bu potansiyeli tam olarak kullanamıyoruz. Bireysel olarak yeterli sesi çıkaramıyoruz; bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni, güçlerimizi birleştirerek etki alanımızı genişletmek ve daha güçlü bir ses çıkarmaktır."

Gülüm ayrıca, sporun dünyada en büyük 9. endüstri olduğuna dikkat çekerek, bu yapının bilimsel parametrelerle ve güçlü bir kültürle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Semra Demirer: "Uyuyan kahramanları uyandıracağız"

TMOK Spor Kültürü ve Çalışma Grubu Başkanı Semra Demirer ise yaptığı konuşmada, çocukların hayatına spor yoluyla dokunmanın önemini şu sözlerle ifade etti:

"Bir çocuğun başını okşadığınızda içindeki kahramanlar uyanır. Bizim görevimiz o uyuyan kahramanları uyandırmak, koşmalarını ve başarmalarını sağlamaktır. TMOK çatısı altında kurduğumuz bu yapı spor yoluyla iyilik peşinde koşmak için yola çıktı."

Geniş katılım ve güçlü iş birliği mesajı

Olimpiyatevi'nde gerçekleşen toplantıya; 1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor Derneği, ADCM Sports, Adım Adım Derneği, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı, Boğaziçi Deniz Kültürü Çevre ve Spor Platformu, Bütüncül Sağlıklı Yaşam Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İ.B.B. Spor İstanbul, İstanbul Kent Konseyi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Spor Gönüllüleri Derneği, Teach The Futere Globel, TUÇEV, Türk Böbrek Vakfı, Türk Eğitim Derneği, Türk Kadın Vakfı, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, UGA Akademi, ÜNSPED Kültür ve Spor Kulübü ve Voleybol Antrenörler Derneği gibi Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı, sporun birleştirici gücüyle çocukların ve gençlerin hayatında fark oluşturacak ortak projelerin temellerinin atılması ve sürdürülebilir bir iş birliği hattının kurulması hedefiyle sona erdi. - İSTANBUL