TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı Kocaeli Üniversitesi'nde Buluşuyor

Güncelleme:
TMOK Fair Play Komisyonu, fair-play felsefesini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi'nde etkinlik düzenliyor. 28 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek etkinlikte fotoğraf sergisi ve fair play paneli yapılacak.

TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı, cuma günü saat 14.00'te Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu'nda bir araya gelecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Türkiye'de fair-play felsefesinin tanıtılması ve fair-playin yaygınlaştırılması için üniversiteler odaklı çalışmalarına devam ediyor. Fair Play Üniversiteler Kervanı projesi ile öğrencilerle buluşan komisyonun yeni durağı Kocaeli Üniversitesi olacak. Fair Play Komisyonu Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşup, fair play'in sportif ve toplumsal anlamda taşıdığı değeri katılımcılara aktaracak.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu'nda 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek etkinlik saat 14.00'te fotoğraf ve karikatür sergisinin gezilmesi ile başlayacak, ardından saat 14.30'da fair play paneli start alacak.

Türkiye'de kuruluşunun 44. yılını (17 Kasım 1981) kutlayan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun geleneksel olarak sürdürdüğü "Fair Play Üniversiteler Kervanı" projesi çerçevesinde öğrencilere "Fair Play nedir?" "Geçmişten Günümüze Fair Play", "Atatürk ve Fair Play", "Fair Play ve Kişisel Gelişim" sunumları yapılacak. Ayrıca, önemli örneklerden oluşan "Görsel yönleriyle Fair play" sunumu gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
