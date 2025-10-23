Haberler

TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı Bartın Üniversitesi'nde Başlıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 'Fair Play Üniversiteler Kervanı' projesinin ilk durağı olarak Bartın Üniversitesi'ni seçti. Öğrencilere Fair Play felsefesini tanıtmayı amaçlayan etkinlik, panel ve sergilerle zenginleştirilecek.

TMOK Fair Play Komisyonu'nun 'Üniversite Kervanı' ilk ziyaretini Bartın Üniversitesi'ne yapıyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun geleneksel olarak sürdürdüğü "Fair Play Üniversiteler Kervanı" projesi çalışmalara başlıyor. Komisyonun bu bağlamda ilk durağı Bartın Üniversitesi olacak.

Fair Play Komisyonu, Üniversiteler Kervanı projesiyle 2025 yılında Türkiye genelinde 5 üniversite ziyareti yapmayı planladı. Üniversite gençlerine Fair Play felsefesini anlatma ve fair-play'i yaşamın parçası olarak görmelerini sağlamaya yönelik gerçekleşecek sunumlarda Fair Play Komisyonunun üyeleri bilgi ve birikimlerini gençlere aktaracak.

Etkinlik kapsamında gerçekleşecek panel öncesinde Dünya Fair Play fotoğraf ve karikatür yarışmalarında derece alanların fotoğraf ve karikatürlerinden oluşan bir sergi açılacak. Gerçekleşecek panelde "Fair Play nedir?", "Fair play ve kişisel gelişim", "Atatürk ve fair play", "Fair Play'ın geçmişten bugüne yolculuğu" sunumları ile görsellerle bir fair play sunumu yapılacak.

Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu yıl üç proje birden yürütüyoruz. "Bir Sporcu, bir okul" projesiyle liseli gençlerimize ulaşmak amacındayız. Valiliklerimizle işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz "Fair Buluşmaları" ile 7'den 70'e sporun paydaşları ile buluşuyoruz. Ayrıca geleneksel olarak sürdürdüğümüz "Fair Play Üniversiteler Kervanı" ile üniversite gençliğine ulaşma gayreti içine giriyoruz. Bizim amacımız fair playin sportif bir olgunun çok ötesinde bir yaşan biçimi olduğunu anlatıp, herkesi bu paralelde düşünmeye ve davranışa yöneltmek" dedi.

TMOK Fair Play Komisyonu Üniversite Kervanı Bartın Üniversitesi'nde öğrencilerle 31 Ekim Cuma günü bir araya gelecek. Sergi 13.30'da açılacak, ardından 14.00'da panel gerçekleşecek.

