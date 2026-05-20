TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'dan, Anıtkabir ziyareti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, yönetim kurulu üyeleri, spor federasyonu başkanları ve milli sporcular, 19 Mayıs haftasında Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve özel deftere mesaj yazdı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, yönetim kurulu üyeleri, spor federasyonu başkanları ve milli sporcular Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri, görev dönemlerinin başlangıcı vesilesiyle Olimpik Spor Federasyon Başkanları, milli sporcular ve TMOK Üyelerinin katılımıyla Cumhuriyetin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

TMOK heyeti, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne bir mesaj kaleme alan Veli Ozan Çakır, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ailesi olarak, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' haftasında manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kuruluşuna öncülük ettiğiniz ve hami başkanlığını üstlendiğiniz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türk sporunun uluslararası alandaki en köklü temsil kurumlarından biri olarak, gösterdiğiniz 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcu ideali doğrultusunda, sarsılmaz bir kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun hemen ardından, tüm imkansızlıklara rağmen Türkiye'nin olimpiyat oyunlarına katılımını sağlamanız, milletimizin spora ve olimpik değerlere verdiği önemin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur. 107 yıl önce Samsun'da yaktığınız bağımsızlık meşalesi, bugün olimpiyat kürsülerinde ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Türk gençliğinin elinde parıldamaktadır. Bizler, TMOK ailesi olarak, açtığınız yolda yürürken ülkemizi spor dünyasının saygın merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk sporunu dünyanın zirvesine taşımak ve ay-yıldızlı bayrağımızı olimpiyatlarda en güçlü şekilde temsil etmek için azimle çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."

TMOK heyeti, Anıtkabir ziyaretinin ardından Atlı Spor Kulübü tesislerinde öğle yemeğinde bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
