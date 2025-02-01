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TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tepecikspor Mücadelesine Kilitlendi

TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tepecikspor Mücadelesine Kilitlendi
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TKİ Tavşanlı Linyitspor, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta Pazar günü oynayacağı Tavşanlı Tepecikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, şampiyonluk hedefiyle yola çıkmasına rağmen yaşadığı puan kayıplarıyla 10. sırada bulunuyor. Yeni transfer Kemal Akbaba'nın katkısıyla galibiyet hedefliyor. Her iki takımın taraftarları arasında dostluk mesajları veriliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, Pazar günü Ada Stadı'nda oynanacak Tavşanlı Tepecikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapan kırmızı-siyahlılar, sezon boyunca beklenen istikrarı sağlayamadı. Aldığı galibiyetler kadar puan kayıpları da yaşayan ekip, ligde 17 hafta sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Takım yönetimi, devre arasında yapılan takviyelerle kadroyu güçlendirerek yükselişe geçmeyi hedefledi. Pazar günü oynanacak Tepecikspor maçı, hem yeni transferlerin takıma adaptasyonu açısından hem de ligdeki konum açısından büyük önem taşıyor.

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un bu kritik karşılaşmada en büyük kozu ise yeni transferi Kemal Akbaba olacak. Hücum hattında takımına büyük katkı sağlaması beklenen tecrübeli futbolcunun, kırmızı-siyahlı ekibin gol yollarındaki etkinliğini artırması umuluyor. Tavşanlı futbolseverleri, uzun süredir merakla beklenen bu karşılaşma için büyük bir heyecan içinde. Bölgesel Amatör Lig'de aynı şehrin iki ekibinin karşı karşıya gelmesi, şehrin futbol atmosferini zirveye taşıdı. Linyitspor'un taraftarları, takımlarının bu maçla çıkışa geçeceğine inanıyor.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tepecikspor karşısında galibiyet alması halinde puanını 29'a yükseltecek ve üst sıralar için yeniden iddialı konuma gelecek. Ancak yaşanacak bir puan kaybı, takımın hedeflerinden uzaklaşmasına neden olabilir.

Hem TKİ Tavşanlı Linyitspor hem de Tepecikspor, aynı şehri temsil eden ve halk arasında sevilen kulüpler. Bu yüzden her iki takımın taraftarlarının, rakiplerine olan saygıyı ve dostluğu ön plana çıkaracakları düşünülüyor. Ayrıca her iki takımın futbolcuları da maç öncesi dostluk mesajları verdi. Maç öncesi, maç esnasında ve sonrasında iki takım taraftarları arasında dostça bir atmosferin hakim olması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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