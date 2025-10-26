TKİ Tavşanlı Linyitspor Sezonun İlk Galibiyetini Aldı
Bölgesel Amatör Lig'e istediği başlangıcı yapamayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, evinde Bilecik ekibi Söğütspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta goller İbrahim Zeytin ve Süleyman Çelik'ten geldi.
Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) istediği başlangıcı yapamayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, 2025-2026 futbol sezonunun ilk galibiyetini evinde Bilecik ekibi Söğütspor karşısında 2-0'lık skorla elde etti.
Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanan karşılaşma, büyük ölçüde orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ev sahibi Linyitspor maçın en net pozisyonlarını üreten taraf oldu. Taraftarlarının yoğun desteğiyle sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar, rakibinin direncini kırarak sezonun ilk 3 puanına ulaştı.
Moralleri düzelten goller ise tecrübeli isimlerden geldi. TKİ Tavşanlı Linyitspor'a galibiyeti getiren golleri İbrahim Zeytin ve Süleyman Çelik kaydetti.
Galibiyeti maç sonunda taraftarlarıyla birlikte "Erik Dalı" oynayarak kutlayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti. Kütahya temsilcisi, önümüzdeki haftayı BAY geçecek. - KÜTAHYA