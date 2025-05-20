TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Yeni Yönetim Belirlendi

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Yeni Yönetim Belirlendi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Küme takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor'da yapılan genel kurul sonrasında yeni yönetim kadrosu belirlendi. Başkan Akın Şirin öncülüğünde kulübün eski başarılarına dönmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Küme takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'da yapılan genel kurul sonrasında yeni yönetim kadrosu belirlendi.

Bir zamanlar Süper Lig'in kapısından dönen TKİ Tavşanlı Linyitspor, şimdi yeni yönetimiyle eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz sezon yaşadığı zorluklarla play-out oynayarak Süper Amatör Lig'e düşmekten son anda kurtulan TKİ Linyitspor'da önemli bir değişim yaşandı. Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikle kurum dışından da yönetime alım yapılması sağlandı. Bu sayede Tavşanlı'nın önde gelen iş insanları ve yerel yönetim temsilcilerinin de yer aldığı güçlü bir kadro oluşturuldu.

Tunçbilek'te bulunan tesislerde gerçekleştirilen genel kurulda, Akın Şirin başkanlığa seçilirken, yönetimde Ahmet Baş, Aziz Solmaz, Mehmet Yılmaz, Ali Uğur Cansabuncu, Süleyman Kumral, Hakan Şahin, Mehmet Güner, Mustafa Şentürk, Serhan Bilgin, Yasin Karaaslan, Bahar Cebeci, Tugay Öner, Bülent Turgut ve Melih Duygun yer aldı.

Genel kurulun ardından açıklama yapan Başkan Akın Şirin, kulübün eski başarılı günlerine dönmesi için emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti. Yeni yönetimin Tavşanlı'nın tüm dinamiklerini bir araya getiren bir yapıda olduğunu vurgulayan Şirin, takımın gelecek sezonlarda yeniden üst liglere çıkması için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, geçmişte gösterdiği üstün başarılarla Süper Lig'in kapısından dönmüş ancak sonrasında yaşanan düşüş süreciyle Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti. Takım, son sezonda play-out oynayarak Süper Amatör Lig'e düşmekten kurtulmuştu.Yeni yönetim, öncelikle kulübün mali yapısını güçlendirmeyi ve altyapı çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor.

Tavşanlı halkının desteğiyle birlikte takımın kademeli olarak önce BAL'da şampiyonluk, ardından profesyonel liglere yükselme hedefi bulunuyor. Tavşanlı'nın futbol çınarı olarak anılan kulübün yeni dönemde nasıl bir performans göstereceği merakla beklenirken, taraftarlar da uzun zamandır özledikleri başarılı günlere dönüş için umutlu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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