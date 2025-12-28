TKİ Tavşanlı Linyitspor doludizgin: 2-0

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 12. haftasında TKİ Tavşanlı Linyitspor, sahasında 2 Eylülspor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 12. hafta müsabakaları çerçevesinde Kütahya temsilcilerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ada Stadı'nda Eskişehir ekibi 2 Eylülspor ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan TKİ Tavşanlı Linyitspor, henüz 6. dakikada İbrahim Zeytin'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 21. dakikada Ayberk'in sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Linyitspor, mücadeleyi de 2-0 kazandı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Ahmet Yakak, takımıyla gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İki haftadır sahada çok iyi mücadele eden bir takımımız var. Bugün çok iyi bir ilk yarı oynadık ve skoru aldık. İkinci yarıda oyunu biraz daha kontrolümüzde tutarak bitirdik. 2-0 kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir süreç var. Sezon başında da söylemiştim; Allah nasip ederse o şampiyonluk bayrağını sahanın ortasına dikmek istiyoruz. İstekle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederek Linyitspor'u hak ettiği yere getireceğiz."

Ada Stadı'nı dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Tavşanlı Linyitspor'un en büyük taraftar grubu olan Tavşanlı Tayfa, maç sonunda futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı. - KÜTAHYA