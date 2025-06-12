Tivibu, NBA Final Serisini Heyecanla Yayınlamaya Devam Ediyor

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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, NBA 2025 Finalleri'nde Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder arasında süren mücadeleyi ekranlara getiriyor. Dördüncü maç 14 Haziran'da oynanacak.

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA Final serisini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, NBA'de kıran kırana süren final serisinde heyecan dolu maçları seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. NBA 2025 Finalleri'nde Doğu'dan gelen Indiana Pacers ve Batı'nın lideri Oklahoma City Thunder'ın eşleşmesinde heyecan dördüncü maçla sürecek. Perşembe gecesi oynanan üçüncü maçın ardından seride durumu 2-1'e getiren Indiana Pacers, ev sahibi avantajıyla dördüncü maçını kazanarak Oklahoma'da şampiyonluk karşılaşmasına çıkmak istiyor. NBA Finalleri dördüncü maçı 14 Haziran Cumartesi 03.30'da, beşinci müsabaka ise 17 Haziran Salı 03.30'da oynanacak. NBA Finalleri Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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