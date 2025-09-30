Haberler

Tivibu, EuroLeague Yeni Sezon Heyecanını Ekrana Taşıyor

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin ilk maçını ve diğer takımların mücadelelerini canlı yayınlayacak. Yeni sezonun ilk çift maç haftası 1 Ekim'de başlıyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, yeni sezonda birbirinden çok sevilen spor içeriklerini sporseverlerle buluşturuyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kupayı kaldırdığı EuroLeague'de ilk çift maç haftası başlıyor. Türkiye'yi temsil eden takımların heyecan dolu EuroLeague sezonu Tivibu üzerinden S Sport ve S Sport 2'den seyredilebiliyor.

Fenerbahçe, Paris Basketball ile karşılaşacağı ilk hafta mücadelesi 1 Ekim Çarşamba günü saat 20: 45'de başlayacak. Çift maç haftasının ikinci maçında ise sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas'a 3 Ekim Cuma günü 20.00'da konuk olacak. Maçlar sezon boyunca Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
