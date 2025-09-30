Tivibu, EuroLeague Yeni Sezon Heyecanını Ekrana Taşıyor

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, EuroLeague'de yeni sezon heyecanını ekrana taşıyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, yeni sezonda birbirinden çok sevilen spor içeriklerini sporseverlerle buluşturuyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kupayı kaldırdığı EuroLeague'de ilk çift maç haftası başlıyor. Türkiye'yi temsil eden takımların heyecan dolu EuroLeague sezonu Tivibu üzerinden S Sport ve S Sport 2'den seyredilebiliyor.

Fenerbahçe, Paris Basketball ile karşılaşacağı ilk hafta mücadelesi 1 Ekim Çarşamba günü saat 20: 45'de başlayacak. Çift maç haftasının ikinci maçında ise sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas'a 3 Ekim Cuma günü 20.00'da konuk olacak. Maçlar sezon boyunca Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor. - İSTANBUL