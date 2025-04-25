Tivibu'dan El Classico ve EuroLeague heyecanı

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona arasında 26 Nisan'da oynanacak El Classico mücadelesini Tivibu Spor 1 kanalından yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın ve Avrupa'nın prestijli kupalarından İspanya Kral Kupası final aşamasında takımlar şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Final karşılaşması, Sevilla'da oynanacak. Kupayı bugüne kadar 31 kez kazanan Barcelona ile 20 kez müzesine götüren Real Madrid, İspanya Kral Kupası şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Son lig maçında milli futbolcu Arda Güler'in de ilk 11'de yer aldığı Real Madrid ile formda bir dönem geçiren Barcelona'nın karşılaşması, 26 Nisan Cumartesi saat 23.00'te Tivibu Spor 1'den naklen izlenebilecek.

Anadolu Efes, Panathinaikos maçı S Sport'ta

EuroLeague'de "play-off" aşamasında olan temsilciler Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes çeyrek final eşleşmelerinin ilk iki karşılaşmasını geride bıraktı. Paris karşısında çıktığı ilk iki maçın ardından seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, üçüncü maç için deplasmana gidecek.

29 Nisan Salı günü Paris deplasmanında mücadele edecek Fenerbahçe Beko, 21: 30'da sahaya çıkacak. Anadolu Efes ise koçu Ergin Ataman'ın antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos karşısında deplasmanda çıktığı ilk iki maçın ardından seriyi 1-1'lik skorla evine taşıdı.

Anadolu Efes'in İstanbul'da Panathinaikos ile oynayacağı play-off çeyrek final eşleşmesi üçüncü maçı 30 Nisan Çarşamba saat 20: 45'de başlayacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.