Tirhandil Cup Kış Trofesi'nin üçüncü etabı tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde onuncusu gerçekleştirilen Tirhandil Cup Kış Trofesi'nde üçüncü ayak yarışları tamamlandı.

Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği ve yerel yönetimlerin destekleri ile Era Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 9 teknede 70 sporcu katıldı.

Bodrumspor Yelken Etabı olarak düzenlenen üçüncü ayak mücadelesinde yelken açan sporcular, farklı hava koşullarında en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcadı.

Bodrum açıklarında iki günü kapsayan yarışlarda, "Hızır 1" isimli teknenin ekibi birinci, "Bastarda" ikinci ve "Gargantua" ekibi de üçüncü oldu.

6 ayaktan oluşan organizasyon 28 Şubat-1 Mart'taki 4. etap yarışları ile devam edecek.