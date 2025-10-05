Haberler

Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı Farklı Geçti

Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı Farklı Geçti
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 4-0 mağlup ederek 5 haftada 3'üncü galibiyetini aldı. Karşılaşmada Atakan ve Mustafa Çalışkan'ın penaltı golleriyle Mert de sahneye çıktı. Tire FK 9 puana ulaşırken, konuk ekip 4 puanda kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK 5 haftada 3'üncü galibiyetini evinde İzmir Çoruhlu FK'yı farklı yenerek aldı: 4-0. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 35 ve 68'inci dakikalarda Atakan, ilki penaltıdan 65'inci ve 90+2'nci dakikada penaltıdan Mustafa Çalışkan ile 75'inci dakikada Mert attı. Karşılaşmada 33'üncü dakikada konuk ekipten İbrahim, 45+1'inci dakikada ev sahibinden Anıl kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Tire FK 9 puana ulaşırken, İzmir Çoruhlu 4 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
