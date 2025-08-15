Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Tire 2021 Futbol Kulübü, Kahramanmaraşspor'dan kaleci Siraç Tüfekçi ve Turgutluspor'dan defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt'u transfer etti. İki oyuncu da daha önceki takımlarında çeşitli liglerde tecrübe kazandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Tire 2021 Futbol Kulübü iki transfer birden yaptı. Tire 2021, Kahramanmaraşspor'dan ayrılan kaleci Siraç Tüfekçi ve Turgutluspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt'u renklerine bağladı. 23 yaşındaki Siraç daha önce Pendikspor, Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FSK kadrolarında da yer alıp geçen sezon 3 maçta görev yaptı. Daha önce Bölgesel Amatör Lig'de Çınar Belediye, Sivaslı Belediye ve İzmirspor'da oynayan 23 yaşındaki Serkan, geçen sezon 3'üncü Lig'de 27 maçta görev yaptı. Geçen yıl Tire 2021 FK forması giyen stoper Recep Kara ise Kestel Çilekspor'a imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
