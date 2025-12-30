Haberler

Tire 2021 FK'da Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8'inci sırada bulunan Tire 2021 FK'da sportif direktör Hüseyin Sungur, taraftarlara transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, ikinci yarıya güçlenerek gireceklerini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına 25 puanla Play-Off potasının 3 puan gerisinde 8'inci sırada giren Tire 2021 FK'da sportif direktör Hüseyin Sungur, "Taraftarlarımız kesinlikle endişe etmesin. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç duyulan bölgelere nokta transferler yaparak kadromuzu güçlendirecek ve ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Birlikte mücadele etmeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Takımın 2-9 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacağı, 10 Ocak'taki Kütahya deplasmanına Antalya'dan gidileceği açıklandı.

