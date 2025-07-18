Tire 2021 FK'da 14 Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Tire 2021 FK'da 14 Oyuncuyla Yollar Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tire 2021 FK, kulüple sözleşmeleri sona eren 14 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

3'üncü Lig temsilcilerinden Tire 2021 FK'da 14 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tire 2021 Futbol Kulübü olarak kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren futbolcularımız Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak, Murat Şimşek, Eren Kaptan, Mertcan Aktaş, Said Can Açıkalın, İlhan Aslanoğlu, Mehmet Tosun, Serhat Baştan, Semih Görer, Kadir Mert Örentepe, Tezcan Erdoğan, Ahmet Can Özer ve Özgür Güler'e kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ederiz. Birlikte ter döktüğümüz her an bu formaya duyduğunuz aidiyet bizim için kıymetliydi. Kariyerinizin geri kalanında başarılar diler, yollarınızın daima açık olmasını temenni ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.