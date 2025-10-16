Haberler

Tire 2021 FK - Altay Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

3. Lig 4. Grup'ta playoff hattında yer alan Tire 2021 FK, düşme potasındaki Altay ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını belirledi. Maraton tribünü 250 TL, VIP 500 TL, misafir tribünü ise 325 TL'den satılacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon son 5 haftada 4 galibiyetle iyi bir çıkış yaparak Play-Off hattını yakalayan Tire 2021 FK'da cumartesi günü düşme potasındaki Altay'la oynanacak maçın bilet fiyatları belirlendi. Zor günler geçiren köklü rakibini Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da ağırlayacak Tire ekibi bilet fiyatlarını maraton tribün 250, VIP 500 TL olarak açıkladı. Altay taraftarlarına ayrılacak misafir tribünün biletleri 325 TL'den satılacak.

