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Tiran Maratonu'nda Türk atlet Sebahat Demir kadınlar kategorisinde ikinci oldu

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Tiran Maratonu'nda Türk atlet Sebahat Demir kadınlar kategorisinde ikinci oldu
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Tiran Maratonu, farklı ülkelerden binlerce katılımcıyla gerçekleşti. Kadınlar maraton kategorisinde Türk atlet Sebahat Demir, 3 saat 2 dakika 30 saniyelik derecesiyle ikinci oldu.

Arnavutluk'ta bu yıl 10'uncusu düzenlenen Tiran Maratonu, farklı ülkelerden binlerce katılımcıyla gerçekleşti.

Başkent Tiran'da düzenlenen maraton kapsamında katılımcılar, 42 kilometrelik maratonun yanı sıra 21 kilometre, 10 kilometre ve diğer kategorilerde de yarıştı.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Tiran Belediyesinin verilerine göre kadınlar maraton kategorisinde Arnavut atlet Luiza Gega, 2 saat 35 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Türk atlet Sebahat Demir 3 saat 2 dakika 30 saniyelik derecesiyle ikinci, Arnavut sporcu Elona Note 4 saat 43 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışmayı üçüncü bitirdi.

Erkekler kategorisinde ise Arnavutluk'tan Fatjon Konomi, 2 saat 53 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Sloven Bostjan Jencic 2 saat 55 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Niyas Khan 3 saat 10 dakika 37 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Maraton kapsamında Arnavutluk polisi, başkent Tiran sokaklarında gerekli tedbirleri aldı.

Tiran Maratonu, Tiran Belediyesinin himayesinde ve çeşitli kurumların desteğiyle her yıl düzenleniyor.

Kaynak: AA
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