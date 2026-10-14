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Tiran'daki konsey toplantısında Türkiye'ye 2027'de üç atletizm organizasyonu verildi

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Tiran'da düzenlenen Balkan Atletizm Birliği Konsey Toplantısı'nda, Türkiye'nin 2027'de Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Balkan Yürüyüş Şampiyonası ve Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Toplantıda Türkiye'yi Ahmet Karadağ temsil etti.

Türkiye, 2027 yılında Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Balkan Yürüyüş Şampiyonası ve Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Atletizm Birliği Konsey Toplantısı'nda, üç önemli uluslararası organizasyonun 2027 yılında Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Dobromir Karamarinov, Balkan Atletizm Birliği Başkanı Slobodan Brankovic ve 22 üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'yi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ temsil etti.

Türkiye, 2027 yılında Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Balkan Yürüyüş Şampiyonası ve Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'nı düzenleyerek uluslararası atletizm organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA
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