Timur Er'in Milli Takım Hayali Gerçekleşti

Osmaniye'de yaşayan ve geçen yıl U16 kategorisinde uzun atlamada Türkiye rekoru kıran ama yaşı nedeniyle milli takıma giremeyen Timur Er'in hayali gerçek oldu.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023 depremlerinde atletizm pisti çadır kente dönüştürülünce antrenmanlarını boş arazilerde, zor şartlar devam ederek geçen sene katıldığı TOHM Olimpik Deneme Yarışmaları U16 kategorisi uzun atlama branşında Türkiye rekoru kıran ama yaş kategorisinde milli takım olmadığı için milli formaya kavuşamayan Timur Er'in en büyük hayali gerçek oldu. 20-26 Temmuz 2025 tarihlerinde Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) milli takım kadrosuna seçildi. Yıllarca hayalini kurduğu milli formaya kavuşmanın gururunu yaşayan Timur Er, "Yeni hayalim milli formayla altın madalya kazanmak" dedi.

Milli takım hayali için tüm zorluklara rağmen çalıştığını söyleyen Timur Er, "2 sene önce atletizme beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım. Bu spora başladıktan 1 sene sonra depreme yakalandık. Depreme yakalandıktan sonra antrenmanlarımızı yapamadık. Boş bulduğumuz yerlerde antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık. O sene Türkiye derecesi yaptım ama yaşım yetmediğinden dolayı milli takıma giremedim. Bu sene tekrardan Türkiye derecesi yaparak geçen sene vermiş olduğum sözü yerine getireceğim. 18. Avrupa Gençlik Oyunları'nda ülkemizi temsil edeceğim. Bana ailem, özellikle İshak hocam ve annem çok büyük destek verdi. Ne yaptıysam onlara borçluyum, onları gururlandırmak benim için en büyük sevinçtir. Hedefim inşallah olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandırmak. Devamında da madalyalarla dolu bir sene geçirmek istiyorum. Bu sene milli formamızı giydiğim için, terlettiğim için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu milli formamızı giymek istiyorum. Allah nasip ederse inşallah. En büyük hayalim bu formayı giymekti ama bu formayı giydikten sonra hayalim değişti. Artık bu formayla birlikte altın madalya kazanmak benim en büyük hayalim oldu" şeklinde konuştu.

İshak Nizamoğlu: "Sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz"

"Geçtiğimiz senelerde burada bir söz vermiştik, milli takıma girip ülkemizi temsil etmek için. Bu sözümüzü tuttuk" diyen Antrenör İshak Nizamoğlu da, "3 sene önce Timur'la antrenmanlara başladığımızda depreme yakalandık. Antrenman alanımız çadır kent oldu. Bundan dolayı biz de antrenmanlarımızı boş bulduğumuz yerlerde, okul bahçelerinde, parklarda, ormanlık alanlarda yapmaya çalıştık. Daha sonra çadır kent kalktıktan sonra atletizm sahamızda antrenmanlarımıza devam ettik ve katıldığımız Türkiye şampiyonasında şampiyon olduk. Fakat bu yaş kategorisinde milli takım olmadığı için milli takıma giremedik. Geçen yıl burada söz vermiştik, seneye şampiyon olup, milli takıma girip, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize dair. Bu sözümüzü yerine getirmiş olduğumuz için Timur ve kendi adıma mutluyuz" ifadelerini kullandı.. - OSMANİYE