Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur İstanbul'da

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford'da olan Tiago Çukur'u İstanbul'a getirdi.

İMZAYI ATMASI BEKLENİYOR

19 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HAVALİMANINDA KULÜP YETKİLİLERİ KARŞILADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor