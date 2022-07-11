Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur İstanbul'da - Haberler

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Tiago Çukur, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Fenerbahçeli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 19 yaşındaki genç forvet, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe imzayı atacak.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford'da olan Tiago Çukur'u İstanbul'a getirdi.

İMZAYI ATMASI BEKLENİYOR

19 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HAVALİMANINDA KULÜP YETKİLİLERİ KARŞILADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Tiago Çukur Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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