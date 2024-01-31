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THY Euroleague'de 25. hafta maçları yarın başlıyor

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THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 25. hafta maçlarla devam edecek. A. Efes, Olimpia Milano'yu ağırlayacak, Fenerbahçe ise Monaco'ya konuk olacak. Panathinaikos ise Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak.

THY Euroleague'de 25. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 25. hafta maçlarla devam edecek. A. Efes, cuma günü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Fenerbahçe de aynı gün Fransa takımı Monaco'ya konuk olacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak.

THY Euroleague'de 25. hafta programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Valencia Basket

22.30 Maccabi Tel Aviv - Baskonia

22.30 Bayern Münih - Olympiakos

22.45 Real Madrid - ASVEL

2 Şubat Cuma

20.30 A. Efes - Olimpia Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

22.00 Kızılyıldız - Barcelona

22.30 Virtus Bologna - Partizan

22.30 Monaco - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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