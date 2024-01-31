THY Euroleague'de 25. hafta maçları yarın başlıyor
THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 25. hafta maçlarla devam edecek. A. Efes, Olimpia Milano'yu ağırlayacak, Fenerbahçe ise Monaco'ya konuk olacak. Panathinaikos ise Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak.
THY Euroleague'de 25. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 25. hafta maçlarla devam edecek. A. Efes, cuma günü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Fenerbahçe de aynı gün Fransa takımı Monaco'ya konuk olacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak.
THY Euroleague'de 25. hafta programı şöyle:
Yarın
22.00 ALBA Berlin - Valencia Basket
22.30 Maccabi Tel Aviv - Baskonia
22.30 Bayern Münih - Olympiakos
22.45 Real Madrid - ASVEL
2 Şubat Cuma
20.30 A. Efes - Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
22.00 Kızılyıldız - Barcelona
22.30 Virtus Bologna - Partizan
22.30 Monaco - Fenerbahçe - İSTANBUL