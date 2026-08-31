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Fink: Fenerbahçe doğru dakikalarda goller buldu

Fink: Fenerbahçe doğru dakikalarda goller buldu
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe karşısında 2-0 kaybettikleri maçta rakibin doğru dakikalarda gol bulduğunu, kendi takımlarının ise genç ve eksik kadroyla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenrbahçe'nin doğru dakikalarda goller bularak rahat bir galibiyet aldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Mağlup oldukları için üzgün olduklarının altını çizen Fink, "Üçüncü dakikada öne geçtiler. İkinci yarının da ilk dakikalarında, yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Fatih Kaya da ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var. Ama üçüncü bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir ve uzun sürmez" dedi.

Zamana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Fink, "Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü bularak galip geldi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bu galip gelmek için yeterli değildi. Fenerbahçe'ye baktığımızda kontra ataklarda özellikle çok hızlı atağa çıktıklarını gördük. Ofansif anlamda çok doğru bir atak oyunu sergilediler. Göstermiş olduğumuz performans bugün için belki yeterli değildi ama belki de gelecekte deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada çok daha iyi bir oyun sergilemeye çalışacağız. Takımımın da genç olması sebebiyle biraz zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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