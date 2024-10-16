Thomas Tuchel, İngiltere'nin Yeni Teknik Direktörü Olacak

İNGİLTERE Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna 2025'ten itibaren Thomas Tuchel'in getirileceğini açıkladı. 51 yaşındaki teknik adam, görevine 1 Ocak 2025'te başlayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Alman teknik adaml ile sözleşme 8 Ekim tarihinde imzalanmış ancak uluslararası kamp ve maçlar devam ettiği için resmi açıklama ertelenmişti. Kariyerinde 11 kupa kazanan Thomas Tuchel, son olarak Alman ekibi Bayern Münih'i yönetmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2024'te üst üste ikinci finalini kaybeden ve oynattığı oyun ile çok eleştirilen Gareth Southgate'nin görevine son vermişti.