Üye Girişi
Haberler

Thomas Müller, eşine servet değerinde bir jet satın alınacak

Thomas Müller, eşine servet değerinde bir jet satın alınacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayern Münih'in alman futbolcusu Thomas Müller, yaklaşık 1 yıldır uçuş eğitimleri alan eşi Lisa Müller'e jet almaya karar verdi. Tecrübeli yıldızın almayı planladığı jetin piyasa değerinin yaklaşık 2.4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, eşine çok konuşulacak ve fiyatı servet değerinde olan bir hediye alıyor.

EŞİNE JET SATIN ALACAK

Alman basınından Bunte'de yer alan haberde; Thomas Müller, eşi Lisa Müller'e özel bir jet satın almaya karar verdi. Uçmayı çok sevdiği belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun eşi, yaklaşık bir süredir uçuş eğitimleri alıyor.

FİYATI 2.4 MİLYON DOLAR

Thomas Müller'in eşine almayı planladığı hediyenin kendisinin yanı sıra fiyatı da göz kamaştırıyor. Alman yıldızın Pilatus PC-12/45 Built'in 2004 modelindeki jeti almaya karar verdiği ve jetin piyasa değerinin yaklaşık 2.4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.