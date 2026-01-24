Haberler

Thiago Almada'dan Galatasaray iddialarına cevap

Atletico Madrid'de oynayan Arjantinli futbolcu Thiago Almada, Galatasaray ile anıldığı transfer iddialarına yanıt verdi. Almada, Atletico Madrid'de kalmak istediğini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Sanırım Atletico'da devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada'nın ismi Süper Lig devi Galatasaray ile anılmış, sarı-kırmızılıların oyuncu için İspanyol ekibine teklif yaptığı öne sürülmüştü.

GALATASARAY İDDİALARINA CEVAP

AFA Estudio'ya verdiği röportajda takımdaki geleceği hakkında konuşan Arjantinli oyuncu Almada, Galatasaray'a transfer iddialarına da cevap verdi. Almada, yaptığı açıklamada "Çok fazla söylenti vardı. Ama sakindim, kulüpte işimi yapıyordum. Teknik direktöre kalmak istediğimi göstermeye çalışıyordum ve sanırım Atletico'da devam edeceğim açık." dedi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Futbola ülkesi Arjantin'de Velez Sarsfield'ın altyapısında başlayan Thiago kariyeri boyunca çıktığı 248 maçta 57 gol ve 42 asist kaydetti. Yıldız isim; kariyeri boyunca sol kanat, on numara ve sağ kanat pozisyonlarında görev aldı.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
