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TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nda Maxx Royal Golf Kulübü birinci oldu

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Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. Ayak B kategorisi müsabakalarında Maxx Royal Golf Kulübü birinci oldu. Müsabakalar Ankara'nın İncek ilçesinde oynandı.

Bu sene 3.'sü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. Ayak B kategorisi müsabakaları, dün ve bugün Ankara'nın İncek ilçesinde oynandı. Müsabakalaların ardından kazanan Maxx Royal Golf Kulübü oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan ve üçüncü ayağı Regnum Golf & Country Club Ankara sahasında oynanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasında, B kategorisinde Maxx Royal Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve İzmir Golf Kulübü'nden oluşan 12 takımın bulunduğu turnuvada, 93 oyuncu sahaya çıktı.

Müsabakaların iki raundunun ardından İsmail Mercan, İbrahim Doğan, Kerim Yılmaz, Ali Topuz, Mehmet Eroğlu, Bora Arıcı, Kemal Taşkınlı, Devran Yıldırım, Metin Yerli ve Deniz Çuha'dan oluşan Maxx Royal Golf Kulübü takımı toplamda 413 stableford puanla birinci, Süleyman Abay, Engin Karakartal, Anıl Tetik, Cem Erdoğan, Selim Güvenç, Oğuzhan Musaoğlu, Uğur Öztürk ve Nedim Nazlı'dan oluşan Klassis Golf Kulübü takımı toplamda 406 stableford puanla ikinci sırada yer aldı. Murat Şarsel, Eren Sarıateş, Selçuk Boztepe, Feyzi Tecellioğlu, Murat Erdoğan, Samet Karatekin, Ali Seyhan ve Seyhan Yakupoğlu'ndan oluşan Kemer Golf Kulübü takımı ile Kenan Güngör, Nadil Tosun, Sefa Altınay, Yavuz Aksoy, Hasan Çiçek, Ayhan Karaağaç, Ali Kızıldağ ve Mustafa Türker'den oluşan Taurus Golf Kulübü takımı toplamda 402'şer stableford puan oynayarak üçüncülüğü paylaştı.

Ayrıca, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü sporcularından İnci Görgülü 15. Çukurda "hole in one" yaptı.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayak B kategorisi müsabakaları, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynanacak.

Oynanan 4 ayak sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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