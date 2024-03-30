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TGF Türkiye Golf Turu Antalya'da sona erdi

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Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları, Antalya'da sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele etti.

Turnuva sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 212 skorla birinci, Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar 226 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir 218 gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar da ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 233 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Ada Narin 239 gross skorla ikinci, Lara Sorguç 239 gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti.

TGF Türkiye Golf Turu 6. ayak müsabakaları, 19-21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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