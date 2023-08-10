TGF Silivri Golf Sahası'nda Türkiye Amatör Şampiyonası Tamamlandı

? Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda tamamlandı. Şampiyonada, Taurus Golf Kulübü'nden Leon Kerem Açıkalın toplamda 293 (+5) gross skorla şampiyon oldu.

TGF'nin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyon sona erdi. Şampiyonada Taurus Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Counrty Bodrum Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Carya Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Bodrum Regnum Golf Kulübü, Zeynep Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan toplam 75 oyuncu mücadele etti.

Final raundunun ardından dereceye giren oyuncular için kupa töreni düzenlendi. Kazananlara kupalarını TGF Yönetim Kurulu Üyesi İlker Erdoğan ve TGF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Cüneyt Sapmaz takdim etti.

ERKEKLER GROSS KATEGORİSİNDE ZİRVE LEON KEREM AÇIKALIN'IN

Müsabakaların final raundunun sonunda erkekler gross kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Leon Kerem Açıkalın toplamda 293 (+5) gross skorla zirvenin sahibi oldu. Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 296 (+8) skorla ikinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener toplamda 298 (+10) skorla üçüncülüğü elde etti.

Leon Kerem Açıkalın, elde ettiği bu skorla turnuvanın en iyi derecesini yaparak şampiyon oldu ve kupanın üzerine ismini yazdırdı.

KADINLAR GROSS KATEGORİSİNDE İRİS MEHRİ MUSLU BİRİNCİ OLDU

Kadınlar gross kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü'nden İris Mehri Muslu toplamda 294 (+6) skorla birinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 295 (+7) skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgın Zeynep Denizci toplamda 305 (+17) skorla üçüncü oldu.

Öte yandan erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Mehmet Kazan toplamda 293 net skorla birinciliği elde etti. Kadınlar A kategorisinde ise İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 288 net skorla ilk sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü'nden Muhsin Bayramoğlu toplamda 288 net skorla birinci olurken, kadınlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler toplamda 290 net skorla birinci olarak turnuvayı tamamladı.