Üye Girişi
Haberler

TGF & AGF Zafer Turnuvası, Kemer Country'de yapıldı

TGF & AGF Zafer Turnuvası, Kemer Country'de yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024', 28-29 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Kemer Golf Kulübü'nde oynandı.

TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024', 28- 29 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Kemer Golf Kulübü'nde oynandı. Turnuvada, Türkiye'den 36, Azerbaycan'dan 20 olmak üzere iki günde toplamda 56 golfçü sahaya çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yaşını kutlayan sporcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi andılar. Saygı duruşuyla başlayan organizasyon İstiklal Marşı'yla devam etti.

Oynanan final raundunun ardından gross kategorisinde Türkiye takımından Recep Turan toplamda 152 (+14) gross skorla turnuvanın en iyi skorunu yaparak şampiyon oldu.

A kategorisinde Türkiye takımından Cengiz Şahin toplamda 71 stableford puanla birinci, Kemal Veli toplamda 65 stableford puanla ikinci, Recep Turan ise toplamda 64 stableford puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

B kategorisinde Türkiye takımından Süleyman Abay toplamda 78 stableford puanla birinci oldu. Azerbaycan takımından Regina Badalbayeva toplamda 70 stableford puanla ikinci sırayı elde ederken, Kheyraddin Jabbarov toplamda 69 stableford puanla üçüncü oldu.

TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024'ün final raundunun ardından dereceye giren golfçüler düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldılar. Dereceye girenlere kupalarını TGF Başkan Vekili Ali Özdoğan, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kemer Country Etkinlikler Azerbaycan İstanbul 29 Ekim Türkiye Kültür Kemer Spor Tgf

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki! Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.