Kayseri'de U13 Ligi Maçında Hakeme Saldırıya TFFHGD'den Kınama

Kayseri U13 Ligi'nde Buğdaylıspor ile Kayseri Yolspor arasındaki maçta hakem Metin Karaca'ya bir taraftar tarafından fiili saldırı gerçekleştirildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi, saldırıyı kınayarak adli sürecin takipçisi olacaklarını ve benzer olayların önlenmesi için herkesi sorumluluğa davet etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi, yayımladığı mesaj ile hafta sonu hakem Metin Karaca'ya karşı yapılan fiili saldırıyı kınadı.

Kayseri U13 Ligi B Grubu 1. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor ile Kayseri Yolspor maçını yöneten hakem Metin Karaca'ya yapılan fiili saldırı tepki çekti. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi yaptığı yazılı açıklama, "2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanan Kayseri Yolspor - Buğdaylıspor U13 Ligi müsabakasında, hakemimiz Metin Karaca'nın vermiş olduğu kararlar bahane edilerek devre arasında bir taraftar tarafından kendisine yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz. Sahada görevini yapan bir hakeme yönelen bu çirkin ve kabul edilemez saldırı; sadece bir kişiye değil, sporun temel değerlerine, adaletine ve gençliğe yapılmış açık bir saldırıdır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakem camiası olarak çıktığımız her müsabakada adaletli olmayı, bu bağlamda cesaretimizden ödün vermeden görevimizi yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için yargılamanın başından sonuna kadar sürecin sıkı takipçisi olunacaktır. Hakemimiz Metin Karaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına tüm paydaşları sorumluluk almaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

