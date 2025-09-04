TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'den Antrenörlere Ziyaret

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Erzurum'da düzenlenen UEFA A ve B Antrenör Kurslarını ziyaret ederek eğitimcilere ve kursiyerlere başarılar diledi.

Şahin'e ziyaretinde TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri ile Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu eşlik etti.

Şahin ve Azeri, Erzurum Bölge Temsilciliği'ni de ziyaret ederek hem Fencioğlu'na yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti hem de personele çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
