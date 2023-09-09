TFF Yöneticileri Eskişehirspor'u Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Eskişehirspor'u ziyaret etti. Ziyarette yeni sezon hakkında istişarelerde bulunuldu ve başarılar dildendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam Eskişehirspor'u ziyaret etti.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam Eskişehirspor'u ziyaret etti. Kulüpten konuyla ilgili açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Erkan Koca, Başkan Vekili Özgür Marankoz, Sportif Direktörü Özgür Gedik, ETB Başkanı Murat Diri ve Teknik Direktörü İbrahim Baş ile yeni sezon hakkında istişare eden Ali Düşmez ve Sadri Atam, kırmızı siyahlı takıma başarılar diledi.

Açıklamada, ziyaretin sonunda Başkan Erkan Koca'nın Ali Düşmez'e hatıra koleksiyon forması armağan ettiği belirtilirken, nazik ziyaretleri için Ali Düşmez'e ve Sayın Sadri Atam'a da teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR