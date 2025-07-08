TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti

TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı güncellendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 uygulanacak 12+2 yabancı kuralında statü değişikliğine gitti.

12+2 YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK

TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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