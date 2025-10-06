Haberler

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlarda Samsunspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan Samsunspor'un iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan kayıtlarda Samsunspor - Fenerbahçe maçında Samsunspor'un iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında Samsunspor'un iptal edilen golünün VAR konuşmaları;

VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."

Halil Umut Meler:"17 numaralı oyuncu ofsaytta. 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"

VAR: "Doğrudur hocam."

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Samsunspor-Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltının VAR konuşmaları;

VAR:"Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. "

Halil Umut Meler:"Tamam. "

VAR:"Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. "

Halil Umut Meler:"Evet, ben açıkken gördüm evet. "

VAR: "Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. "

Halil Umut Meler:"Tamam evet, konumunu göster, konumunu göster."

VAR: "Bu ilk açıda doğal konumunu görebilirsin."

Halil Umut Meler:"Evet gördüm, eli normal evet. "

VAR: "Şimdi de rakipten gelen topu..."

Halil Umut Meler:"Evet, durdur. Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. "

VAR:"Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda. "

Halil Umut Meler: "Okey evet tamam, penaltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum, doğrudur."

VAR: "Doğrudur hocam."

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
