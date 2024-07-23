TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi, Riva Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. 'Liderlik' temalı bu modül 26 Temmuz'da sona erecek.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönettiği programda Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, antrenör eğitimcileri Altan Aksoy, Sercan Görgülü ve Serkan Emre Sefa eğitimci olarak görev yapıyor. Programa 24 aday antrenör katılıyor.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, UEFA Pro Lisans Programı'nın ikinci yüz yüze eğitiminin başlamasıyla ilgili değerlendirmesinde titizlikle hazırladıkları programla aday antrenörlerin bu etapla bilgi kazanımlarına yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

6 yüz yüze eğitim modülü ve online eğitimlerden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı 2025 yılında sona erecek. - İSTANBUL