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TFF: "Tüm milli futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı