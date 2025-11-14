Haberler

TFF, Trendyol 1. Lig'de 15-17. Haftanın Programını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 15-17. hafta müsabakalarının programını duyurdu. Maç tarihlerine ve saatlerine göre düzenlenen programın detayları haberimizde.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 15-17. hafta programlarını açıkladı.

TFF, sitesinden yaptığı açıklamayla, Trendyol 1. Lig'de 15 - 17. hafta müsabakalarına ilişkin programı duyurdu.

Ligde 15 - 17. hafta arası maç programı şu şekilde:

15. hafta

28 Kasım Cuma

17.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor

20.00 Pendikspor - Manisa FK

29 Kasım Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - İstanbulspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK

16.00 Vanspor FK - Serikspor

19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor

30 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Boluspor

13.30 Sarıyer - Bandırmaspor

16.00 Bodrum FK - Çorum FK

1 Aralık Pazartesi

20.00 Adana Demirspor - Hatayspor

16. hafta

6 Aralık Cumartesi

13.30 Serikspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor

7 Aralık Pazar

13.30 Iğdır FK - Adana Demirspor

13.30 Boluspor - Erzurumspor

16.00 Manisa FK - Vanspor FK

19.00 İstanbulspor - Sivasspor

8 Aralık Pazartesi

14.30 Hatayspor - Sarıyer

14.30 Bandırmaspor - Bodrum FK

20.00 Çorum FK - Pendikspor

17. hafta

12 Aralık Cuma

20.00 Adana Demirspor - Boluspor

13 Aralık Cumartesi

13.30 Sarıyer - İstanbulspor

13.30 Serikspor - Manisa FK

16.00 Sivasspor - Çorum FK

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor

14 Aralık Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK

13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor

16.00 Vanspor FK - Ümraniyespor

19.00 Pendikspor - Iğdır FK

15 Aralık Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Hatayspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.