TFF, Trendyol 1. Lig 38. Hafta Programını Açıkladı

TFF, Trendyol 1. Lig 38. Hafta Programını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki maç programını duyurdu. Tüm karşılaşmalar 10 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. hafta programını açıkladı. Ligin son haftasındaki bütün maçlar cumartesi günü aynı saatte oynanacak.

Program şöyle:

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Adanaspor - Boluspor

16.00 Bandırmaspor - Pendikspor

16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK

16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

16.00 Ümraniyespor - Manisa FK

16.00 İstanbulspor - Çorum FK

16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.