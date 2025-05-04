TFF, Trendyol 1. Lig 38. Hafta Programını Açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki maç programını duyurdu. Tüm karşılaşmalar 10 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. hafta programını açıkladı. Ligin son haftasındaki bütün maçlar cumartesi günü aynı saatte oynanacak.
Program şöyle:
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Adanaspor - Boluspor
16.00 Bandırmaspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK
16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK
16.00 İstanbulspor - Çorum FK
16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor