Tahkim Kurulu, Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun cezasını 2 maça indirdi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça düşürürken, maddi cezasını da 80 bin liradan 53 bin 334 liraya indirdi. Ayrıca, Çaykur Rizespor'un cezası onandı ve bazı hakemler için kararlar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun cezasında indirim yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 resmi maçtan men cezasında indirime giderek tecrübeli teknik adamın cezasını 2 karşılaşmaya düşürdü. Kurul ayrıca maddi cezayı da 80 bin liradan 53 bin 334 liraya indirerek kararı onadı.

Çaykur Rizespor'un 220 bin liralık cezasını onayan tahkim kurulu, bahis eylemi nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti alan hakem Batuhan Mirhat Duyak'ın cezasının eylemin gerçekleştiği tarihte talimat kapsamında olmadığı gerekçesiyle kaldırdı. Aynı eylem nedeniyle 8 ay ceza alan hakem Berat Çalışır'ın cezası ise onandı.

Kurul, Trabzonspor ile futbolcu Berat Özdemir arasındaki davayla ilgili olarak ise "Davalı Trabzonspor AŞ'nin itirazı kısmen kabul edilerek asıl dava yönünden 706 bin 922,40 lira alacağın davalı Trabzonspor AŞ'den alınarak davacı Berat Özdemir'e verilmesi şeklinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, sair itirazların reddine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
