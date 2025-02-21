Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Vincic'in atamasına yaptığı itirazı reddedildi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Vincic'in atanmasına tepki göstermiş ve söz konusu atamayı TFF Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Kurul, sarı-kırmızılıların itiraz başvurusuna yanıt verdi.

CİMBOM'UN VINCIC İTİRAZINI RET

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic atanmasına dair yaptığı itirazı reddetti. Kurul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray A.Ş.'nin 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

- Merkez Hakem Kurulu'nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu'nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.