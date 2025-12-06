Haberler

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti.

  • TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun cezalarını onadı.
  • TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün 15 gün hak mahrumiyeti cezasını 10 güne indirdi.
  • TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın 3 maç men ve 120 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti.

71 FUTBOLCUNUN CEZASI ONANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 71 futbolcunun 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezaları ile klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı'nın da 12 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.

15 GÜNLÜK CEZA 10 GÜNE İNDİRİLDİ

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını 10 güne düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasını 10 gün ve 1 milyon 333 bin liraya indirildi.

MERT HAKAN'IN CEZASI ONANDI

Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men ve 120 bin lira para cezasının da onandığını açıkladı. Ayrıca kurul, çeşitli sebeplerden Fenerbahçe'ye verilen toplam 3 milyon 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Galatasaray'ın da bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapama cezasını onadı.

Öte yandan Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 920 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası da onandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

havasından geçilmez TFF başkanının Trump ile de tokalaatiysa bide

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fenerbahçe'nin ceza alma kotasını Mert Hakan'ın üstünde kullanıyorsunuz vay uyanıklar vay

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
