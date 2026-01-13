Haberler

TFF, hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezasını onadı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3 ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezasını onayladı. TFF'nin açıklamasında, itirazların reddedildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3 ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezasını onadı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 57 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

3 ay hak mahrumiyeti

İsmail Güner, Kaan Atakan, Kaan Ün, Kaan Yıldırım, Kerem Yaşa, Korkmazcan Dernek, Kürşat Babamoğlu, Mehmet Aydın, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Çetin, Mehmet Kaan Gündüz, Mehmet Küçükdurmuş, Mert Efe Çölbeyi, Mert Korkmaz, Muhammed Enes Salik, Muhammed Eren Türkmen, Muhammed Halit Birçerpanlı, Muhammed Mustafa Yıldırım, Muhammed Samed Karakoç, Muhammet Furkan Kılıç, Muhammet Özkan, Murat Elkatmış, Murat Şenel, Musa Gürel, Musa Yüksel, Mustafa Aköz, Mustafa Köroğlu, Muzaffer Cem Kablan, Mücahit Aslan, Mümin Uyar, Necati Bilgiç, Nevzat Gezer, Nihat Koç, Nimet Kayaalp, Ogün Er, Oğuzhan Dertli, Tayfun Çulha, Tayfun İkiz, Tufan Kelleci, Tugay Gündem, Tunahan Demir, Tunahan Güngör, Uğurcan İkikardeş, Umut Karataş, Utku Öztürk, Vedat Böyükgül, Yasin Dülger, Yasin Yiğit Berber, Yavuz Selim Taşer, Yunus Emre Kobya, Yunus Emre Köse, Yusuf Ali Çakır, Yusuf Delen, Yusuf Mert Tunç, Ziyahan Erbaşı

9 ay hak mahrumiyeti

Mehmet Turan Karamahmut, Necmican Cebeci - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
