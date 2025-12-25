Haberler

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'ya para cezası verdi. Gaziantep FK oyuncusu Kevin Rodrigues de 3 maç men ve ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 1 milyon lira, Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira, Kasımpaşa da 160 bin lira para cezasına çarptırıldı.

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues'e ise 3 maç men ve 80 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok