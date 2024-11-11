Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikteVAR kayıtlarını açıkladı. Böylelikle Galatasaray- Samsunspor maçında konuk takımın kazandığı 2. penaltı ve Fenerbahçe- Sivasspor maçında sarı-lacivertlilerin ilk golü ile lehine çalınan penaltıda hakemlerin neler konuştuğu belli oldu.

SAMSUNSPOR'UN İKİNCİ PENALTISI

VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğrudur.

Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.

Kadir Sağlam: Gol öncesi mi?

VAR: Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an.

Kadir Sağlam: Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?

VAR: Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?

Kadir Sağlam: Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum.

VAR: Golü veriyorsun, el değil. Tamam.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim.

Kadir Sağlam: Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine...

VAR: Bir de pilottan gösteriyorum.

Kadir Sağlam: Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye.

VAR: Doğrudur.