Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray-Samsunspor ve Fenerbahçe-Sivasspor maçlarının incelenen pozisyonlarında hakemlerin neler konuştukları gün yüzüne çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikteVAR kayıtlarını açıkladı. Böylelikle Galatasaray- Samsunspor maçında konuk takımın kazandığı 2. penaltı ve Fenerbahçe- Sivasspor maçında sarı-lacivertlilerin ilk golü ile lehine çalınan penaltıda hakemlerin neler konuştuğu belli oldu.
SAMSUNSPOR'UN İKİNCİ PENALTISI
VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.
VAR: Doğrudur.
Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.
FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ
VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.
Kadir Sağlam: Gol öncesi mi?
VAR: Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an.
Kadir Sağlam: Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?
VAR: Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?
Kadir Sağlam: Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum.
VAR: Golü veriyorsun, el değil. Tamam.
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim.
Kadir Sağlam: Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine...
VAR: Bir de pilottan gösteriyorum.
Kadir Sağlam: Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye.
VAR: Doğrudur.