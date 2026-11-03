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TFF, Süper Lig'den 7 takımı 10. haftadaki ihlaller nedeniyle PFDK'ye sevk etti

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TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarındaki ihlaller nedeniyle 7 takımı PFDK'ye sevk etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Amed Sportif'ten Samuel Ballet de disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Göztepe, Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa ve Beşiktaş disipline gönderildi.

Ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar"; Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta "hakareti"; Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Samuel Ballet "kural dışı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi.

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den ise Bursaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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