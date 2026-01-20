Haberler

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor'u çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
