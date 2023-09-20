TFF, Stefan Kuntz ile Yollarını Ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. TFF, Kuntz'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden 'Stefan Kuntz'a teşekkür ederiz' başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL