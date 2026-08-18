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TFF çalışanı Ebubekir Uçar vefat etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın vefat ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamasında, "Federasyonumuzda Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Ebubekir Uçar'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uçar'ın naaşı, bugün saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek tören ve Pendik'teki Kocasinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Koca Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA
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