TFF sözleşmeyi feshetti! Para ödenmeyince maç yayınları durdu

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayıncılığını yapan Fuchs Sports'un yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshetti. Fuchs Sports'tan yapılan açıklamada, "Sözleşmemiz TFF tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

TFF 2. Lig ve 3. Lig 2022-2023 sezonu maçlarının canlı yayınları yayıncı kuruluş kulüplere taahhüt ettiği nakit ödemeyi yapmadı. Ajansspor'daki habere göre; 5 yıllık yayın hakları için yaptığı sözleşme feshedildi. Fuchs Sports ile yapılan ve veri toplama geliri hariç, yıllık 6 milyon liralık yayın sözleşmesi sezon bitmeden tek taraflı olarak feshedilmesi üzerine yayıncı kuruluşa hukuki danışmanlık hizmeti veren Avukat Emin Öztürk açıklamalarda bulundu.

"İLETİŞİM KURAMIYORUZ"

Ajansspor'a konuşan Öztürk, "Gelinen nokta üzüntü verici. Ne yazıkki Fuchs yetkilileri ile iletişim kuramıyoruz. Dışarıdan danışmanlık verdiğimiz bu firma Türkiye futbol federasyonuna olan mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için sözleşme fesih edilmiş gözüküyor. Büromuz dahil, çeşitli danışmanlar ve hizmet sağlayanlar mağdur edilmiş durumda. Bu durumun bir an evvel giderilmesini ummaktan başka şu aşamada elimizden gelen bir şey yok. Şirketin tek sahibi ve yetkilisi Lüksemburg'da yaşıyor, Türkiye gelip durumu toparlamasını umuyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALAR SÜRMEKTEDİR"

Fuchs Sports ise sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Firma dün yaptığı açıklamada da "Teknik altyapımızdaki bir geliştirme nedeniyle TFF 2. Lig 29. hafta maçları yayın programımızdan çıkarılmıştır" şeklinde bir duyuru yapmıştı.

"BEIN SPORTS GİBİ ONUN DA DETAYLARI VAR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ajansspor'un sorusu üzerine TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının veri toplama hakkıyla birlikte toplam 30 milyon lira olduğunu açıklayarak, "Ödeme şekli detayları var, beIN Sports'un nasıl detayları varsa onun da aynı detayları var. Tabii bu parayı size hemen peşin vermiyor, aylara bölerek veriyor" diye konuşmuştu.

BURSASPOR-AMEDSPOR MAÇINDA TAKİPÇİ YAĞDI

Ülke gündemine damga vuran olayların yaşandığı Bursaspor-Amedspor karşılaşmasını YouTube üzerinden yayınlayan Fuchs Sports, önemli kitle yakalamıştı. Bu hesabın şu anki takipçi sayısı 123 bin.